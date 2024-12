Nach Marsch von Pilsen – Mann liegt auf Straße

Von der tschechischen Stadt bis zur bayerischen Grenze sind es zu Fuß mindestens 60 Kilometer. Der Mann wollte aber eigentlich noch deutlich weiter.

Bundespolizisten haben an der Grenze zu Tschechien einen Mann aufgegriffen, der nach eigenen Angaben zu Fuß von Pilsen gekommen war. Nach dem Fußmarsch, der mindestens 60 Kilometer lang gewesen sein dürfte, sah ein Reisender den Mann regungslos am Grenzübergang Furth im Wald (Landkreis Cham) liegen, wie die Polizei mitteilte.

Mit Hilfe der Bundespolizisten habe der Mann aufstehen können, allerdings humpelte er und klagte über Schmerzen. Rettungskräfte brachten in ins Krankenhaus. Gefunden wurde der 43-Jährige in der Nacht auf Samstag. Wie lange er schon in der Kälte an der Straße lag, konnte die Polizei nicht sagen. Das eigentliche Ziel seines Marsches wäre demnach die Adresse seiner Mutter im Landkreis Straubing-Bogen gewesen. (dpa/lby)