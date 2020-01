Nach Streit: Polizei sucht Zeugen

Nach einer Auseinandersetzung in der Silvesternacht in Barbing und Neutraubling im Landkreis Regensburg sucht die Polizei jetzt Zeugen. Eine 31-jährige Frau war in Barbing in der Straubinger Straße mit ihrem 33-jährigen Lebensgefährten in Streit geraten.

Nachdem der Mann, ihren Schilderungen nach, massiv handgreiflich geworden sei, wäre sie zu Fuß nach Neutraubling geflüchtet und während dieser Zeit von ihrem Lebensgefährten ständig verfolgt und misshandelt worden. In Neutraubling wurde die Auseinandersetzung dann in der Sudetenstraße durch Unbeteiligte beendet und die Frau konnte sich in ein Lokal flüchten. Zeugen, die etwas beobachtet haben, sollen sich bitte bei der Polizei Neutraubling melden.