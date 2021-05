nachhaltige Projekte werden gefördert

Der Landkreis Amberg-Sulzbach hat sich wieder für einige Nachhaltige Projekte entschieden, die in Zukunft gefördert werden. 1.000 Euro gibt es z. B. für eine Panoramaschaukel mit einer zwei Meter breiten Liege und grandioser Aussicht. Diese möchte der Radfahrerverein Eintracht Elbart aus Freihung nämlich am sogenannten Sauranger aufstellen. Außerdem wird ein Schulhühnerprojekt der Grundschule und Gemeinde Ursensollen zusammen mit der Uni Regensburg gefördert. Die Hühner sollen bestmöglich in den Schulalltag integriert werden und den Kindern nicht nur Selbstständigkeit vermitteln, sondern auch ihre Nachhaltigkeitsbildung stärken. Wer auch eine Förderung für sein nachhaltiges Projekt im Landkreis Amberg-Sulzbach möchte, kann seine Bewerbung jetzt wieder einreichen. Informationen über die Fördermöglichkeiten sowie die Bewerbungsformulare sind online unter www.deinezukunft-as.de verfügbar. Für Fragen zur Projektförderung steht Regionalmanagerin Katharina Schenk zur Verfügung; per Mail an leitbild@amberg-sulzbach.de oder telefonisch unter 09621 39-159.