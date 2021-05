Amberg-Sulzbach: Klimawoche mit vielen Themen

Bereits zum vierten Mal lädt der Landkreis Amberg-Sulzbach zusammen mit dem Zentrum für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit und der Stadt Amberg zur Klimaschutzwoche ein. In diesem Jahr steht die Woche, die am Freitag eröffnet wurde, unter dem Motto „Raum für Mehr“ und geht bis zum 9. Mai.

Angeboten werden zahlreiche Online-Fachvorträge und Podcasts bzw. Videos. So gibt’s z.B. am Montag einen Online-Vortrag rund um das Thema „Ernährung und Klima“. Am Mittwoch wird eine virtuelle Wanderung mit Liveschaltung durch den Hirschwald angeboten. Und am Freitag können sich Interessierte darüber informieren, wie sicher und rentabel Geldanlagen für den Klimaschutz sind. Alle Termine der Klimaschutzwoche finden Sie im Netz unter www.zen-ensdorf.de/klimaschutzwoche.html