In Amberg werden Nachwuchsmusiker gesucht – für den Oberpfalztag am 14. Und 15. Mai. Der Tag steht ganz im Zeichen der Innovation. Deswegen werden bislang noch eher unbekannte Bands und Musiker aus der Oberpfalz die Chance bekommen, sich an diesen Tagen vor einem großen Publikum zu präsentieren. Geplant ist ein Gig von circa 30 Minuten pro Band/Musiker:in. Außerdem gibt es für den Auftritt eine Gage von je 250 Euro. Hier der Link zum Anmeldeformular: https://www.oberpfalztag.de/newcomer/?fbclid=IwAR3O16lo8BFI95dLbs89mCYb-oqC4IuflNajtdmGhfqOXJoxCLt9BXvKwL0