Name für Kinderhaus Waldsassen gesucht

Derzeit wird in Waldsassen ein neues Kinderhaus gebaut, das voraussichtlich im Herbst nächsten Jahres in Betrieb gehen wird. Die Johanniter als Träger und die Stadt suchen jetzt einen Namen für das Kinderhaus. Er soll möglichst die Kinder, die Natur und die Stadt Waldsassen in Einklang bringen. Um viele Vorschläge zu bekommen, werden unter allen Einsendungen attraktive Preise verlost.

Zu gewinnen gibt es ein „Ghost“ Kinderfahrrad, eine kostenlose Übernachtung für zwei Personen in INCLUDiO – Regensburgs erstem Inklusionshotel – und eine Familiensaisonkarte für das Freibad in Waldsassen für die Badesaison 2022.

Namensvorschläge können bis 5. November 2021 per Mail an kinderhaus.waldsassen@johanniter.de oder per Post an Johanniter-Kinderhaus Waldsassen, Schulstraße 1, 95652 Waldsassen eingereicht werden. Die Namensauswahl trifft eine Jury.