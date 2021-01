„Natürlich“ gut – Heilpraktikerin Berta Frank

Sonntagmorgen, Entspannung, Ruhe – und dann kommt Jürgen Meyer mit seinem Ramasuri Frühschoppen und macht was??? Genau, sorgt noch für viel mehr Entspannung und positive Gefühle. Ein Grund warum das heute so gut gelang, war sein Gast aus dem schönen Waldsassen. Berta Frank ist Heilpraktikerin und schafft es mit Hilfe der Natur und heilpraktischer Methoden vielerei gesundheitliche, aber auch psychische Probleme zu beheben. Ganz klar, dass die beiden da beim Frühstücken viel zu bereden hatten. Was genau gibt’s wie immer nachzulesen unter https://www.ramasuri.de/fruehschoppen/