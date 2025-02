Neil Young kommt für drei Konzerte nach Deutschland

Fans des kanadischen Singer-Songwriters und Gitarristen Neil Young dürfen sich freuen. Der Musiker macht diesen Sommer auf seiner Welttournee Halt in Deutschland.

Der kanadische Folkrock-Musiker Neil Young („Heart of Gold“, „Harvest Moon“) geht in diesem Sommer auf Welttournee und kommt auch nach Deutschland. Am 3. Juli tritt der 79-Jährige mit seiner neuen Band The Chrome Hearts in der Berliner Waldbühne auf, wie es in einer Ankündigung auf der Internetseite des Musikers hieß.

Am 4. Juli soll es nach Mönchengladbach gehen und am 8. Juli nach Stuttgart, wo ein Auftritt auf dem Cannstatter Wasen geplant ist. Starten soll die „Love Earth Tour“ am 18. Juni in Rättvik in Schweden, auch in den USA sind mehrere Konzerte angekündigt.

Neil Young spielt auch in Glastonbury

Der Kanadier ist auch Headliner beim diesjährigen Glastonbury Festival im Juni. Young hatte kurzzeitig einen Auftritt bei dem legendären britischen Musikfestival abgelehnt – angeblich, weil die Veranstaltung zu sehr unter „unternehmerischem Einfluss“ stehe. Doch er überlegte es sich anders und soll nun doch im Juni auf der Bühne des Festivals stehen. (dpa)