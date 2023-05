Netztests der Mobilfunkbetreiber am Montag

In Deutschland wurde der Mobilfunkdienst Cell Broadcast als neuer Warnkanal für die Bevölkerungswarnung eingerichtet. Aus diesem Anlass führt die Deutsche Telekom am Montag, den 22. Mai, Netztests in Bayern durch.

Laut Aussage der Mobilfunknetzbetreiber soll eine öffentliche Wahrnehmung der Testsendungen so gering wie möglich gehalten werden. Als Restrisiko ist eine unbeabsichtigte Anzeige auf den Mobilfunkendgeräten jedoch nicht vollständig ausgeschlossen.

Der übermittelte Text einer solchen Testsendung lautet wie folgt:

„Dies ist ein Test für Cell Broadcast. Die Telekom erprobt das neue Handy-Warn-System in Ihrer Region. Es besteht keine Gefahr, daher können sie diese Test-Nachricht ignorieren. Sie möchten keine weiteren Test-Nachrichten bekommen oder mehr Informationen?“

Unter www.telekom.com/cell-broadcast werden weitere Informationen zur Verfügung gestellt.