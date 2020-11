Neuauflage des Liederbuchs des Bezirks Oberpfalz

Das beliebte Liederbuch „Gaih, sing ma oans!“ des Bezirks Oberpfalz ist ab sofort in der aktualisierten 8. Auflage erhältlich. In dem kleinen Büchlein finden sich knapp 60 Lieder und „Schnaderhüpfl“ aus der Oberpfalz und dem benachbarten Böhmen.

Sie werden ergänzt durch 17 bekannte deutsche Volkslieder, wie beispielsweise „Als wir jüngst in Regensburg waren“, und die Europa-, National- und Bayernhymne. Die Liedtexte sind alle mit Noten und Akkordsymbolen versehen. „Das Liederbuch gibt es seit 1998 und ist ein Dauerbrenner. Es wird sehr stark von Musikgruppen, Chören wie auch Einzelpersonen nachgefragt“, freut sich Bezirkstagspräsident Franz Löffler. Indem die alten Lieder gesungen werden, geraten sie nicht in Vergessenheit und werden in die nächste Generation weitergetragen. Das Liederbuch kann kostenlos bei der Kultur- und Heimatpflege des Bezirks Oberpfalz, per Telefon 0941/9100-1381 oder per email bezirksheimatpflege@bezirk-oberpfalz.de bestellt werden.