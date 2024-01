Wer bietet Fleisch aus eigener Landwirtschaft direkt ab Hof, frische Eier, Milch und andere landwirtschaftliche Produkte und Leistungen an? Eine neue Direktvermarkterbroschüre für das Amberg-Sulzbacher Land will Verbraucher darüber informieren, wo es hochwertige regionale und bio-regionale Produkte zu kaufen gibt und gleichzeitig eine Werbeplattform für die Erzeuger und Vermarkter bieten. Die Broschüre soll im Sommer herauskommen. Bis 31. Januar haben Anbieter noch Zeit sich zu melden, wenn sie neu aufgenommen werden möchten. Ganz einfach an das Regionalmanagement oder die Öko-Modellregion wenden. Der Eintrag ist kostenlos.