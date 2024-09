Neue Kräfte für Sicherheit: Polizeipräsidium Oberpfalz begrüßt 83 Neuzugänge

Heute Vormittag wurden 83 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Oberpfalz feierlich in Nabburg willkommen geheißen. Polizeipräsident Thomas Schöniger betonte in seiner Ansprache die entscheidende Rolle der Neuzugänge für die Sicherheit und Ordnung in der Region.

© Polizeipräsidium Oberpfalz

Die neuen Kräfte stammen aus anderen Präsidien, frisch aus der Ausbildung oder dem Studium. Unter den Neuzugängen sind auch 16 Angestellte, die insbesondere im Verwaltungsbereich unterstützen werden. In seiner Rede hob Schöniger den Aufbau des Präsidiums, die aktuellen Schwerpunkte der Kriminalitätsentwicklung und den Fortschritt in der Digitalisierung hervor. Abschließend wünschte er den neuen Kolleginnen und Kollegen viel Erfolg und stets sichere Einsätze.

Nach der Begrüßung richteten auch Regierungsdirektorin Alexandra Dellawalle und Polizeioberrat Christian Kiener ihre Worte an die Neuzugänge, bevor ein Stehempfang Gelegenheit zum Austausch bot. Das Präsidium betonte zudem die Bedeutung von kontinuierlicher Weiterbildung und warb um weiteren motivierten Nachwuchs.