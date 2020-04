Das bayerische Kabinett hat neue Regelungen im Kampf gegen das Coronavirus beschlossen:

1. Ersatz von Elternbeiträgen in der Kindertagesbetreuung und in der

Mittagsbetreuung / Pauschale Beitragserstattung für die Monate

April, Mai und Juni

Die Staatsregierung wird Eltern, die wegen des Betretungsverbots

aufgrund der Coronavirus-Pandemie keine Kindertagesbetreuung oder

Mittagsbetreuung in Anspruch nehmen können, für drei Monate von den

Kosten entlasten. Dazu sollen den Trägern in der Kindertagesbetreuung

und in der Mittagsbetreuung die Elternbeiträge im April, Mai und Juni

2020 pauschal ersetzt werden. Im Gegenzug müssen die Träger für

diese Zeit auf die Elternbeiträge verzichten. Der Freistaat Bayern macht

den Trägern damit ein sehr attraktives Angebot, um die Eltern von

Beiträgen zu entlasten.

Eltern von Kindern in der Notbetreuung leisten grundsätzlich weiterhin

ihre Elternbeiträge. Für Eltern, die aufgrund des Beitragsersatzes keine

Elternbeiträge bezahlen, entfällt in der Folge der Anspruch auf das

Krippengeld.

Die Kosten für den Freistaat Bayern belaufen sich insgesamt auf rund

200 Mio. Euro. Das Familienministerium (Kindertagesbetreuung) und

das Kultusministerium (Mittagsbetreuung) wurden mit der Umsetzung

der Beitragserstattung beauftragt.

2. Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie /

Maßnahmen bis 10. Mai verlängert / Änderungen insbesondere bei

Gottesdiensten, Versammlungen und Ladengeschäften

Die bisher geltenden Schutzmaßnahmen und Beschränkungen zur

Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie sind bis 3. Mai 2020 befristet.

Der Ministerrat hat den Plänen des Gesundheitsministeriums, dass die

Maßnahmen zunächst um eine Woche bis 10. Mai 2020 verlängert

werden, zugestimmt. Die kurze Verlängerung soll etwaige Anpassungen

nach den Gesprächen zwischen den Ministerpräsidenten und der

Bundeskanzlerin zum 11. Mai ermöglichen. Zusätzlich zur

grundsätzlichen Verlängerung der Maßnahmen werden insbesondere

folgende Punkte neu geregelt bzw. geändert:

– Gottesdienste sind ab 4. Mai unter folgenden Voraussetzungen

zulässig:

– Maximale Teilnehmerzahl: Im Freien 50. In Gebäuden so viele

Personen, wie Plätze vorhanden sind, die einen Mindestabstand von

2 m zu anderen Plätzen aufweisen

– Grundsätzlicher Mindestabstand: Im Freien 1,5 m, in Gebäuden 2 m.

– Höchstdauer: 60 min.

– Mund-Nasen-Bedeckungspflicht, Ausnahme für liturgisches

Sprechen und Predigen.

– Kirchen und Glaubensgemeinschaften erstellen

Infektionsschutzkonzepte.

– Versammlungen sind ab 4. Mai unter folgenden Voraussetzungen

zulässig:

– Maximale Teilnehmerzahl: 50.

– Nur im Freien und ortsfest, bei grundsätzlichem Mindestabstand von

1,5 m und ohne Verteilung von Flyern etc.

– Höchstdauer: 60 min.

– Maximal eine Versammlung je Kalendertag mit gleichem

Veranstalter bzw. gleichen Teilnehmern.

– Ladengeschäfte dürfen ab morgen, 29. April, unter folgenden

Voraussetzungen öffnen:

– Buch- und Fahrradläden müssen in Zukunft ebenso die 800 qm-

Grenze beachten. Generell gilt: Größere Ladengeschäfte dürfen ihre

Verkaufsfläche auf 800 qm begrenzen. Diese mittlerweile zulässige

Möglichkeit wird nunmehr ausdrücklich in die Verordnung

aufgenommen. Lebensmittelgeschäfte, Bau- und Gartenmärkte, der

Kfz-Handel und die sonstigen schon bisher privilegierten Geschäfte

des täglichen Bedarfs können weiterhin mehr als 800 qm öffnen.

– Der Grundsatz „ein Kunde je 20 qm Verkaufsfläche“ gilt für alle

Ladengeschäfte.

– Friseur- und Fußpflegebetriebe dürfen ab 4. Mai 2020 wieder

öffnen. Ebenso uneingeschränkt dürfen Physiotherapeuten tätig

werden. Auch für diese Berufsgruppen gilt künftig insbesondere die

Maskenpflicht.

– Bei der Maskenpflicht im ÖPNV wird klargestellt, dass dies auch im

Rahmen der Schülerbeförderung gilt.

– Im Übrigen bleibt es bei den bisherigen Regelungen

(Ausgangsbeschränkungen, Besuchsverbote, Betriebsverbote,

Maskenpflicht beim Einkauf sowie im ÖPNV).

– Auch die Einreise-Quarantäneverordnung wird bis 10. Mai

verlängert.