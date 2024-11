In Bayern haben die HIV-Testwochen begonnen, die bis Ende November zahlreiche Möglichkeiten für kostenlose und anonyme Tests bieten. Die Gesundheitsämter in Cham und Schwandorf beteiligen sich auch und bieten Beratungs- sowie Testtermine an.

Die Bluttests sind anonym, und das Ergebnis liegt innerhalb von vier bis sieben Tagen vor. Laut Robert-Koch-Institut wurden im vergangenen Jahr in Bayern 280 Neuinfektionen mit HIV registriert.