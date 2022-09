Neue Schwimmhalle in Neustadt/WN – erster Vorentwurf liegt vor

In Neustadt/WN rückt die neue Schwimmhalle näher. Als Standort wurde eine Teilfläche am Gymnasium gewählt, unmittelbar an der Bildstraße.

Ein erster Vorentwurf für die Doppelschwimmhalle liegt jetzt vor. Die Kreisräte zeigten sich begeistert und stimmten geschlossen für die Fortführung der vorgestellten Planungen. „Hier entsteht etwas ganz Tolles! Der für Kinder so wichtige Schwimmunterricht kann in Neustadt fortgeführt werden und auch die Öffentlichkeit bekommt wieder ein zeitgemäßes Bad“, so Landrat Andreas Meier. Eine öffentliche Sauna – wie in der alten Schwimmhalle – wird es aber nicht mehr geben, da nur die Schwimmhalle gefördert werden kann.