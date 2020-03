Neue Studiengänge an der OTH Amberg-Weiden

Wer Pädagogik studieren möchte, kann das in Zukunft auch an der OTH Amberg-Weiden. Ab dem Wintersemester 2020/2021 soll es den neuen Studiengang geben. Dieser wird am Campus in Amberg sein und vereint Pädagogik mit Digitaler Bildung zu einem Bachelorstudium.

Die Studenten können hierbei zwischen der Fachrichtung Elektro- und Informationstechnik und Metalltechnik wählen. Außerdem ist ein dritter Studiengang in diesem Zusammenhang in Planung: Educational Technology für digitale Lehre im In- und Ausland. So kann die OTH Amberg-Weiden ihr Studienangebot dank des vom Freistaat geförderten Projektes „Kompetenzzentrum Digitaler Campus“ weiter ausbauen.