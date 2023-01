Der SSV Jahn Regensburg hat einen neuen Torwart unter Vertrag genommen.

Der 19-jährige Jonas Urbig kommt vom Bundesligisten 1.FC Köln und hat einen Vertrag bis zur Saison 2023/2024 bei den Regensburgern unterschrieben. Ubrig ist aktueller U20-Natinaltorhüter und war insgesamt in Bundesliga, UEFA Conference Leage und DFB-Pokal bei 18 Spielen im Kader des 1. FC Köln. Jonas Ubrig wechselt per Leihe für die kommenden eineinhalb Jahre von Köln nach Regensburg in das Towart-Team der Jahnelf.