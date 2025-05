Neues Kletterzentrum in Tirschenreuth eröffnet

Die Stadt Tirschenreuth hat ein neues Kletterzentrum. Das Areal für das neue DAV Kletterzentrum liegt in zentraler Lage in der Stadt Tirschenreuth, am Schnittpunkt zwischen Innenstadt und dem Naherholungsgebiet Fischhofpark.

© Foto: Jens Stenglein

Damit hat Tirschenreuth ein kleines Stück Alpen in die nördliche Oberpfalz geholt. Insgesamt 80 In- und Outdoor-Kletterrouten bis in eine Höhe von 14 Metern sowie ein Nebengebäude mit einem Boulderraum , mehreren Funktionsräumen sowie einem Bistrobereich beherbergt das frühere Sudhaus der Brauerei Schels nun.

Insgesamt wurden 6,9 Millionen Euro in das Projekt gesteckt.