Es gibt eine neue Attraktion im Schönseer Land im Landkreis Schwandorf: Ein neues Landschaftskino am Böhmerwaldaussichtsturm – knapp 900 Meter hoch gelegen.

Gäste sind eingeladen, sich niederzulassen und herrliche Ausblicke in den Böhmerwald zu genießen. Die Idee, an Stellen mit besonderer Aussicht Kinobestuhlung aufzustellen, wurde von den Landschaftspflegeverbänden in der Oberpfalz übernommen. Das neue Landschaftskino mit seinen sieben Stühlen wird sicherlich ein willkommener Rastpunkt für viele Wanderer werden.