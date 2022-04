Neues Plakatmotiv für Amberger Kinderfest gesucht

Die Kommunale Jugendarbeit Amberg sucht für das Amberger Kinderfest am 24. Juli ein neues Plakatmotiv mit dem Motto „Unser Kinderfest – darauf freue ich mich“. Am Plakatmalwettbewerb können Kinder und Jugendliche von den dritten bis sechsten Klassen teilnehmen. Einsendeschluss ist Freitag, der 29. April.

Einzureichen sind die Bilder bei der Kommunalen Jugendarbeit der Stadt Amberg, Bruno-Hofer-Straße 8. Das Bild sollte farbenfroh, mindestens DIN A4, am besten Querformat sein. Name, Alter, Klasse, Anschrift und Telefonnummer müssen angegeben werden. Auf die ersten zehn Plätze warten Preise als Belohnung. Für Rückfragen und weitere Informationen steht das Team der Kommunalen Jugendarbeit unter Telefon 09621 10-1700 oder per E-Mail jugendarbeit@amberg.de zur Verfügung.