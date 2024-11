Die beliebte Unterhaltungsshow „Die Witzemeisterschaft“ ist zurück und sucht auch dieses Jahr den besten Witzeerzähler Bayerns.

Am Samstag (02.11.) findet im Amberger Congress Centrum ab 17:30 Uhr der Vorentscheid statt – der Eintritt ist kostenlos. Eine prominente Jury wählt die sieben besten Witzeerzähler aus, die es in die nächste Runde schaffen und in der Finalshow ab 20 Uhr erneut antreten dürfen.