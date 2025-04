Foto: Kai Breker, pixelio.de

Zwei Brandeinsätze in Neunburg vorm Wald Zu zwei Brandeinsätzen musste die Feuerwehr am Dienstag in Neunburg vorm Wald …

Foto: Sohrab Taheri-Sohi

Schwandorf: Handtuch auf heißer Herdplatte Ein Handtuch auf einer heißen Herdplatte hat am Dienstag eine 97-Jährige aus …

Symbolfoto: Igelsböck Markus - .IM / pixelio.de

Kerze löst Brand in Heselbach aus Bei einem Brand in einem Haus in Heselbach bei Wackersdorf im Landkreis …

Symbolfoto: Christoph Ehleben, pixelio.de

Schirmdorf: Traktor geht in Flammen auf Am Montagvormittag stand der Traktor eines 51-Jährigen in Schirmdorf bei …

Symbolfoto: Igelsböck Markus - .IM / pixelio.de

Hoher Sachschaden bei Brand in Furth im Wald Im Further Ortsteil Schafberg im Kreis Cham sind am frühen Dienstagmorgen eine …

Symbolfoto: Igelsböck Markus - .IM / pixelio.de