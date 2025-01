Symbolfoto: Igelsböck Markus - .IM / pixelio.de

Kerze löst Brand in Heselbach aus Bei einem Brand in einem Haus in Heselbach bei Wackersdorf im Landkreis …

Symbolfoto: Christoph Ehleben, pixelio.de

Schirmdorf: Traktor geht in Flammen auf Am Montagvormittag stand der Traktor eines 51-Jährigen in Schirmdorf bei …

Foto: Kai Breker, pixelio.de

Feuerwehreinsatz wegen brennenden Burger-Patties In Amberg haben am Samstagabend verbrannte Burger-Patties einen …

Symbolfoto: Igelsböck Markus - .IM / pixelio.de

Halbe Million Euro Schaden bei Brand in Pfreimd Bei einem Brand am Dienstag in einem Mehrparteienhaus in Pfreimd im Landkreis …

Symbolfoto: Gustavo Fring, pexels.com

Falscher Arzt will sich Behandlung erschleichen Ein falscher Arzt hat sich am Dienstagabend in Schwandorf eine Behandlung …

Symbolfoto: Gerd Altmann, pixelio.de