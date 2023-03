Die Fachausstellung „Fertighaus & Energie“ ist speziell ausgerichtet an den Wünschen und Bedürfnissen privater Kunden. Sie findet jeweils einmal jährlich an verschiedenen Orten in ganz Bayern statt und ist an diesem Wochenende in Neumarkt in der Oberpfalz.

Interessierte können sich rund um die Themen Bauen, Renovieren und Energiesparen informieren.

Die Messe hat am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet – der Eintritt ist frei!