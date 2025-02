Ein 36-Jähriger hat am Samstag eine Frau in einem Drogeriemarkt in Neumarkt begrapscht.

Die 25-Jährige stand vor dem Mann an der Kasse, als er sich von hinten näherte, sich an ihren Körper lehnte und ihr schließlich in den Po kniff. Das Opfer drehte sich um und schrie den Täter an, so dass der Grapscher sein Heil in der Flucht suchte.

Die Polizei griff den Übeltäter in der Stadt auf. Gegen ihn läuft ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung.