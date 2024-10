Parsbergerin zweimal innerhalb weniger Tage betrogen

Eine Frau aus Parsberg im Kreis Neumarkt wurde innerhalb weniger Tage gleich zweimal Opfer eines Telefonbetrugs.

Am Freitag erhielt sie einen Anruf von einem Unbekannten, der sich als Mitarbeiter des Neumarkter Amtsgerichts ausgab. Er forderte sein Opfer auf, 700 Euro mit einer Transaktion über Western Union durchzuführen, weil sie noch Gebühren aufgrund eines Lottospiels offen habe. Die 62-Jährige führte die Transaktion durch.

Am Montag erhielt sie einen weiteren Anruf mit der Aufforderung, die Transaktion zu wiederholen, da die erste angeblich nicht funktioniert habe. Die Frau überwies also erneut 700 Euro auf ein Konto in der Türkei. Erst dann meldete sie sich bei der Polizei. Der Frau entstand inklusive Transaktionsgebühren ein Schaden von fast 1.500 Euro.