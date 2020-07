Neumarkt: Vergewaltigung einer 18-Jährigen – Zeugen gesucht

In Neumarkt ist in der Nacht von Montag auf Dienstag eine 18-jährige Frau vergewaltigt worden. Da der Verdächtige bisher nicht gefunden wurde, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Die 18-Jährige war am Montag kurz vor Mitternacht durch den Ludwigshain gegangen. Dort sei ein Unbekannter auf sie zugegangen und habe sie in englischer Sprache angesprochen, ihr ein Messer vorgehalten und sie vergewaltigt. Danach habe er die Frau gehen lassen. Sie verständigte die Polizei. Die konnte den Mann aber nicht finden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Der Täter ist ca. 1,70m groß, 20 bis 25 Jahre alt und dunkelhäutig. Er war dunkel gekleidet und trug einen blau weißen Mund-Nasen-Schutz.