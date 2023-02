Neustadt: Bürger lassen Hundekotbeutel liegen

Schweinerei auf dem Spielplatz am Rumpler in Neustadt/WN. Dort haben einige Bürger ihren Müll einfach liegen gelassen, vor allem handelt es sich um Hundebeutel, wie der Bauhof jetzt feststellte.

Normalerweise steht dort ein Mülleimer, aber der wird im Winter, wie auch an einigen anderen Stellen, abmontiert, weil man dort normalerweise nicht hingeht. Auch an der Tirschenreuther Straße beim Gewerbegebiet siehts nicht besser aus. Bauhofleiter Alexander Lang und seine Kollegen hoffen nun auf etwas Rücksicht und Verständnis. Spätestens Ende Februar werden die Mülleimer wieder an den jeweiligen Stellen montiert.