Neustadt stellt Sommerserenaden-Programm vor

Nach einem Jahr Zwangspause gibt es auch in Neustadt/WN wieder die Sommerserenaden. Zwar nicht in gewohntem Ablauf und Umfang, sondern pandemiebedingt etwas umstrukturiert. Aber immerhin: Freiluftmusik in der Freizeitanlage geht endlich wieder ab dem 1. Juli.

Volksmusik, Country, Rock, Blues und La Dolce Vita sind die Stilrichtungen – da ist für jeden was dabei. Aufgrund der vorgeschriebenen Kontaktverfolgung findet heuer erstmalig ein Ticketverkauf statt. Pro Serenade wird ein Euro verlangt. Den Link zum Programm mit weiteren Infos finden Sie hier https://www.neustadt-waldnaab.de/news_sommerserenaden2021.htm