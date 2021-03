Neustädter Starkbierfest online

Das Neustädter Starkbierfest des SPD-Ortsvereins findet statt – und zwar online am 13. März. Dazu gibt es insgesamt 100 „Surprise-Guggern“ – also „Überraschungstüten“. Die werden kostenfrei nach Hause geliefert und beinhalten als Unterlage eine Breze, zwei Flaschen Jakobator Doppelbock und einen Flaschenöffner. Um 19 Uhr wird dann von Bürgermeister Sebastian Dippold online angezapft. Das geschieht im livestram über Facebook: facebook.com/neustaedterSPD. Wer eine der 100 Surprise-Guggern geliefert bekommen möchte, muss einfach nur eine Nachricht mit Namen und Adresse an starkbier@spd-new.de senden. Der Zugang ist ab Montag, 8.3., 18.00 Uhr freigeschaltet. Geliefert wird nur im Stadtgebiet von Neustadt. Damit auch ältere Mitbürger in den Genuss des Hektoliters Freibier kommen, sind zwei Namen mit Adresse pro email erlaubt. Kinder und Enkel können so ihren Eltern und Großeltern eine Freude bereiten.