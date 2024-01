Nicolas Cage wird 60 – Was steht auf seinem Wunschzettel?

Als Action-Star verdiente er Millionen, mit einer Rolle als Alkoholiker gewann er einen Oscar: Nicolas Cage, ein Sprößling des Coppola-Clans, will mit 60 etwas Neues wagen – und kürzer treten.

© Chris Young/The Canadian Press/AP/dpa

Das Timing für sein rundes Jubiläum ist perfekt. Wenn Nicolas Cage heute seinen 60. Geburtstag feiert, befindet er sich in bester Hollywood-Gesellschaft. An dem Tag werden in Beverly Hills die Golden Globe Awards verliehen und Cage ist bei der Trophäen-Gala dabei, wie sein Sprecher Mike Nilon auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Als besonderes Geschenk winkt Cage ein weiterer Filmpreis. Der Schauspieler hat bereits 1996 für seine Hauptrolle in «Leaving Las Vegas» einen Globe und einen Oscar gewonnen. In dem Drama brillierte er als alkoholkranker Drehbuchautor, der sich zu Tode trinken will. Jetzt ist er als bester Comedy-Darsteller für die schwarze Komödie «Dream Scenario» nominiert. Unter der Regie des Norwegers Kristoffer Borgli spielt er einen unscheinbaren College-Professor, dessen Leben aus den Fugen gerät, als ihn plötzlich Millionen Fremde in ihren Träumen sehen.

In dieser schrägen Rolle ist Cage mit Halbglatze, dicklich und gebücktem Gang kaum wiederzuerkennen. Kinogänger kennen den Hollywood-Star ganz anders, als coolen Action-Helden aus Filmen wie «Con Air», «The Rock – Fels der Entscheidung», «Im Körper des Feindes» oder «Das Vermächtnis der Tempelritter», als Lover in der Liebeskomödie «Mondsüchtig» an der Seite von Cher, durch seine Doppelrolle in der bissigen Satire «Adaption – Der Orchideen-Dieb», als korrupten Polizisten in Werner Herzogs «Bad Lieutenant – Cop ohne Gewissen» oder als Freak, Vampir und Kriminellen. (dpa)