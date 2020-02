Nittendorf: Gefährliche Chemikalien gestohlen

Aus einem Paket des Marktes Nittendorf im Landkreis Regensburg sind am letzten Wochenende gefährliche Chemikalien gestohlen worden. Das Paket war an den Markt Nittendorf adressiert und wurde Freitagnachmittag am Eingang zur Rathausverwaltung abgelegt. Daraus entwendete ein Unbekannter zwei Substanzen, die für das Klärwerk bestimmt waren.

Bei einer Chemikalie handelt es sich um einen Gefahrgutstoff, der bei unsachgemäßer Anwendung schwere Gesundheitsschäden auslösen kann. Die Polizei Nittendorf ermittelt jetzt nicht nur wegen Diebstahls, sondern auch gegen den Zusteller, der möglicherweise eine persönliche Übergabe der Bestellung vortäuschte.