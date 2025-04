NM: Sexueller Übergriff – Tatverdächtiger identifiziert

Zu drei sexuellen Übergriffen in Geschäften kam es am 19. und 20. März in Neumarkt.

Ein Mann berührte die Frauen unsittlich. In zwei Fällen konnten Videoaufzeichnungen gesichert und schließlich ein Tatverdächtiger identifiziert werden. Es handelte sich um einen 31-Jährigen aus dem niederbayerischen Vilsbiburg.

Am Samstag wurde der Mann vorläufig festgenommen. Er trug sogar die gleiche Kleidung wie bei seinen Taten in Neumarkt. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelt