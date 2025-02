Spannung in der DEL2: Am Sonntagabend kommt es in der Hans-Schröpf-Arena zum Oberpfalz-Derby zwischen den Blue Devils Weiden und den Eisbären Regensburg.

Während die Blue Devils als Tabellenachter Kurs auf die Playoffs halten, steckt Regensburg als Zwölfter im Abstiegskampf. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.