Blue Devils holen knappen Sieg gegen Bad Nauheim

In einem packenden ersten Pre-Play-off-Spiel haben die Blue Devils Weiden in der DEL2 Mittwochabend gegen den EC Bad Nauheim einen knappen 6:5-Sieg nach zweifacher Verlängerung errungen.

Vor 2245 Zuschauern in der Hans-Schröpf-Arena fiel die Entscheidung erst in der 84. Spielminute. Der Kanadier Tyler Ward schoss in der 3:33 Minute den heiß ersehnten Treffer in der zweiten Verlängerung.

Mit diesem Sieg gehen die Weidener in der Best-of-3-Serie mit 1:0 in Führung und haben bereits am Freitag die Chance, in Bad Nauheim den Einzug ins Play-off-Viertelfinale zu sichern.