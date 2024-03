In Piesenkofen bei Obertraubling im Kreis Regensburg ist am Freitagnachmittag ein achtjähriger Bub von einem Autofahrer angefahren und verletzt worden.

Der Junge wollte mit seinem Fahrrad die Herzog-Albrecht-Straße an der dortigen, ausgefallenen Ampelanlage überqueren. Dabei wurde er von einem 59-Jährigen in seinem Auto angefahren. Der Junge wurde auf die Fahrbahn geschleudert und mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.