Online-Vortrag zu Adipositas bei Kindern und Jugendlichen

In Regensburg bietet der Sozialdienst des Gesundheitsamtes in Zusammenarbeit mit den Familienstützpunkten einen Online-Vortrag zu Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen an.

In Deutschland sind laut einer Studie etwa 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen von Adipositas betroffen. Die Entstehung dieser Erkrankung hat viele Ursachen. In dem Online-Vortrag erhalten Eltern und Fachleute Informationen über Entstehungsursachen und Lösungswege. Der Online-Vortrag findet am kommenden Mittwoch (17.April) um 19 Uhr statt. Interessenten melden sich bitte bis spätestens Montag (15.April) per E-Mail beim Sozialdienst.

Wie kann ich mich zum Vortrag anmelden?