Paarungszeit der Wölfe: Tipps für Spaziergänger

Für die Wolfsrudel beginnt jetzt die Paarungszeit. Unter anderem betrifft das die Rudel rund um den Veldensteiner Forst im Landkreis Amberg-Sulzbach und im Manteler Forst im Landkreis Neustadt an der Waldnaab.

In dieser Zeit gibt es viel Bewegung unter den Wölfen. Während die Elterntiere für Nachwuchs sorgen, sind die Jungtiere jetzt selbstständiger unterwegs. Geschlechtsreife Jungwölfe suchen sich ein eigenes Territorium. Durch die erhöhte Mobilität kann es insbesondere im Frühjahr vermehrt zu Begegnungen von Wolf und Mensch kommen. Wölfe verhalten sich Menschen gegenüber meist scheu und vorsichtig. Hunde könnten aber als Paarungspartner oder aber als Konkurrenten wahrgenommen werden. Hundebesitzer sollten ihre Hunde im Wolfsgebiet deshalb nicht frei laufen lassen.

Verhaltensregeln für den Fall einer Begegnung mit einem Wolf:

Haben Sie Respekt vor dem Tier, wie vor jedem anderen Wildtier auch.

Verfolgen Sie den Wolf nicht und halten Sie Abstand.

Laufen Sie nicht weg. Wenn Sie mehr Abstand möchten, ziehen Sie sich langsam zurück.

Falls Sie einen Hund dabeihaben, sollten Sie diesen anleinen und nahe bei sich halten.

Wenn Ihnen der Wolf zu nahe erscheint, machen Sie auf sich aufmerksam. Sprechen Sie laut, gestikulieren Sie oder machen Sie sich anderweitig bemerkbar.

Füttern Sie niemals Wölfe! Die Tiere könnten dadurch lernen, menschliche Anwesenheit mit Futter zu verbinden und dadurch ihr natürliches Verhalten ändern. Daher ist das Füttern von Wölfen auch gesetzlich verboten (§ 45a Abs. 1 BNatSchG).

Bei Fragen oder für weitere Informationen zum Thema Wolf wenden Sie sich gerne an die Wildtiermanagerin der Regierung der Oberpfalz, Ronja Schlosser – telefonisch unter 0941 5680-1855 oder per E-Mail an Ronja.Schlosser@reg-opf.bayern.de.