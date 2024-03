Palmsonntag im Freilandmuseum : Ostertraditionen aus Bayern und Böhmen

Am heutigen Palmsonntag lädt das Freilandmuseum in Neusath zu einem besonderen Ostererlebnis ein.

Handwerkerinnen aus Tschechien präsentieren traditionelle Osterartikel und bringen die farbenfrohe Vielfalt der „Kraslice“, kunstvoll verzierter Ostereier, in den Landkreis Schwandorf. So zeigt eine Kunsthandwerkerin beispielsweise ihre Fertigkeit im Verzieren der Eier mit Wachsmustern und der filigranen MadeiraTechnik. Ihre Kollegin ergänzt das Angebot mit kunstvoll verziertem Ostergebäck. Besucher können zudem in die Vergangenheit eintauchen und lernen, wie man Ostereier ohne moderne Farben färbt. Das Aktionsprogramm beginnt um 11 Uhr.