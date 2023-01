Ein brennender Adventskranz hat am Mittwoch in Pemfling im Landkreis Cham sechs Feuerwehren anrücken lassen.

Der Wohnungsinhaber hatte vermutlich am Abend zuvor vergessen eine Kerze auszublasen, so dass sich der Adventskranz nach Abbrennen der Kerze erst morgens entzündete. Den Brandgeruch in seiner Wohnung bemerkte der Besitzer selbst. Durch den Rauch wurde die Wohnung verrußt. Der Schaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.