Skispringen mitten im Sommern – das geht! Diesen Sonntag wird in Bischofsgrün im Landkreis Bayreuth das traditionelle Pfingstspringen durchgeführt.

Zum allerersten Pfingstspringen, vor 65 Jahren, waren 20.000 Zuschauer an die Ochsenkopfschanze gekommen, sagt Klaus Purucker vom Skiclub Bischofsgrün. Sportler*innen überwiegend aus Thüringen, Sachsen und Nordbayern werden zum Sommerskispringen in Bischofsgrün im Fichtelgebirge am Sonntag erwartet.

Weitere Informationen