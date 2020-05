Pflegerin von Einbrecher niedergeschlagen

Eine Pflegerin des Seniorenheimes in Selbitz, im Landkreis Hof, ist von einem Einbrecher niedergeschlagen worden. Am Samstag gegen 2 Uhr Morgens hatte die Frau Dienst im Gebäudekomplex in der Straße „Wildenberg“.

Dabei überraschte sie einen Einbrecher auf frischer Tat. Dieser schlug die Pflegerin mit einem unbekannten Gegenstand nieder. Dabei erlitt die Frau eine Kopfplatzwunde und musste ärztlich versorgt werden. Der Einbrecher flüchtete ohne Beute und konnte unerkannt entkommen. Die Kripo Hof prüft nun einen Zusammenhang mit den Einbrüchen Ende April in den Alten- und Pflegeheimen in Wunsiedel und Marktredwitz. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.