Brand einer Gewerbehalle – mehrere hunderttausend Euro Schaden

Mehrere hunderttausend Euro Sachschaden sind beim Brand einer Gewerbehalle gestern Nachmittag in Auerbach, im Landkreis Amberg-Sulzbach entstanden. Verletzt wurde niemand.

Gegen 13 Uhr stellte der Pächter der Halle das Feuer fest und alarmierte die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Gebäude bereits komplett in Flammen. In der Halle waren größere Mengen Altöl, sowie Gasbehälter und Reifen gelagert. Diese gerieten ebenfalls in Brand und dadurch kam es zu kleineren Explosionen und einer starken Rauchentwicklung. Außerdem wurden giftige Gase freigesetzt. Die Anwohner wurden mittels Lautsprecherdurchsagen aufgefordert Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Bewohner des direkt benachbarten Gebäudes wurden evakuiert. Die Lagerhalle wurde durch den Brand nahezu vollständig zerstört. Die Ursache ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.