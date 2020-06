Picknick-Service für Naturfreunde

Picknick-Freunde in Tirschenreuth aufgepasst! Ab sofort können sich alle Wanderer und auch Radfahrer an drei attraktiven Orten rund um die Stadt Tirschenreuth ein „Picknick-Kerwl“ liefern lassen.

Darin befinden sich nicht nur Speisen und Getränke, sondern auch Picknick-Decke, Besteck, Teller und Gläser. Damit die Ausflügler flexibel bleiben und nicht zu einer bestimmten Zeit an Ort und Stelle sein müssen, erhalten sie bei der Bestellung einen Code von der Bäckerei, mit dem dann das Zahlenschloss der Picknickbox geöffnet werden kann. Partner der Tourist-Information Tirschenreuth für dieses Projekt ist die Stadtbäckerei Maschauer. Die drei Picknickboxen befinden sich am Rothenbürger Weiher, neben der Heusterzbrücke und nahe der Sternwarte. Die Kerwler werden aktuell von Montag bis Samstag angeboten. Es gibt insgesamt drei Varianten der Kerwler: „Da Gmiatliche“, „Da Säiße“ und „Da Vaknallte“. Diese können für 9,95 Euro pro Person bestellt werden. Informationen zum Picknick-Service sind nicht nur im eigenen Flyer, sondern auch in der Neuauflage der Wanderkarte zu finden. Flyer und Karte, die auch die genauen Standorte der Picknickboxen anzeigen, sind in der Tourist-Information Tirschenreuth erhältlich.

Foto: Picknick-Spaß in drei Variationen: Über dieses besondere Angebot freuen sich Karl Maschauer, Stefanie Süß, Florian Maschauer, Bürgermeister Franz Stahl, Anton Leipold, Stv. Bauhofleiter Michael Dörfler und Leiter der Hauptverwaltung Markus Bergauer