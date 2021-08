Pilot stirbt bei Flugunfall

Auf dem Flugplatz Latsch bei Weiden ist am Samstagnachmittag ein Mann bei einem Flugunfall ums Leben gekommen. Der 74-jährige Pilot aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab war mit seinem Kleinflugzeug auf dem Landeanflug, als er aufgrund eines nicht geglückten Landemanövers erneut durchstarten musste.

Dabei flog er von links in Richtung eines Waldes und stürzte bei wahrscheinlich geringer Flughöhe senkrecht in den Boden. Das Flugzeug ging sofort in Flammen auf. Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen, brannte die Maschine vollständig aus. Der Pilot starb noch an der Unfallstelle. Die Kripo Weiden hat die Ermittlungen aufgenommen.