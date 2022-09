Pixi-Buch spielt im Amberger Stadtmuseum

Das Stadtmuseum Amberg kommt jetzt in einem der beliebten Pixi-Kinderbücher vor. Seit den 50er Jahren begeistern die kleinen Büchlein Groß und Klein. Jetzt spielt eine Reihe in verschiedenen deutschen Museen – darunter auch im Stadtmuseum Amberg.

Das Museumsteam durfte dessen Inhalte mitbestimmen. In der Geschichte kommt sogar ein Museumsmitarbeiter vor, allerdings ist dieser nach keiner realen Person benannt, die im Museum arbeitet, sondern heißt Herr Friedrich – in Anlehnung an den Kurfürsten und „Winterkönig“.

„Als Kind habe ich selbst die kleinformatigen Pixi-Bücher verschlungen und freue mich daher umso mehr, dass nun das Amberger Stadtmuseum ein eigenes hat“, sagt Museumsleiterin Julia Riß. Das Pixi-Buch gibt es ab sofort im Museumsshop des Stadtmuseums Amberg.