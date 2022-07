Grünes Licht für die Ziegler-Group: Der Holzverarbeiter kann seinen Standort im Gewerbegebiet Betzenmühle bei Plößberg im Landkreis Tirschenreuth erweitern. Darüber wurde am Sonntag in einem Rats- und Bürgerbegehren in Plößberg abgestimmt.

67 Prozent der Wähler votierten für eine Fortsetzung der Baupläne, 32 Prozent dagegen. Das Bürgerbegehren war von der Bürgerinitiative „Zum Schutz von Mensch und Natur“ auf den Weg gebracht worden.