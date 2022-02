Polizei fasst Mann beim Angucken von Kinderpornografie

Als Polizisten die Wohnung eines Mannes in der Oberpfalz zur Durchsuchung öffneten, schaute dieser sich gerade kinderpornografisches Material an. Die Beamten nahmen den 69-Jährigen aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach fest. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Anlass für die Durchsuchung war demnach die Anzeige eines Journalisten. Dieser hatte mehrfach über Prozesse berichtet, in denen der heute 69-Jährige angeklagt war. Daraufhin habe ihn der Tatverdächtige im Internet massiv beleidigt, so der Journalist.

Für die Durchsuchung am 3. Februar verschafften sich die Polizisten den Angaben nach gewaltsam Zugang zur Wohnung des Verdächtigen. Sie erwischten ihn demnach mit dem Material des sexuellen Kindesmissbrauchs. Bei der Festnahme habe der Mann die Beamten beleidigt. Früher sei er mit «reichsbürger-typischem» Verhalten auffällig geworden. Der Mann sitze in Untersuchungshaft.