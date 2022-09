Polizei greift unbelehrbaren Waffensammler auf

Die Bundespolizei hat am Montag im Landkreis Cham einen Waffensammler festgenommen.

Die Beamten hatten den Mann in einem Zug bei Furth im Wald kontrolliert und festgestellt, dass er per Haftbefehl gesucht wird. Er hatte vor einem Jahr gegen das Waffengesetz verstoßen. Diesmal hatte er vier Einhandmesser dabei. Der 46-Jährige erklärte, das Sammeln von Messern sei sein Hobby. Nun laufen wieder Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Mittlerweile sitzt der Unbelehrbare in der JVA Regensburg.