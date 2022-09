In Arrach im Landkreis Cham ist ein Pferdehasser offensichtlich weiterhin aktiv. Denn im Laufe des Montags (26.09.) wurden drei Batterien auf eine Pferdekoppel geworfen.

Die Batterien fielen auf, bevor die Pferde auf die Koppel geführt wurden, so dass die Tiere keinen Schaden nahmen. Gleichgelagerte Fälle gab es bereits 2020 und 2021 in Arrach. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Kötzting in Verbindung zu setzen.